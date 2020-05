El duro momento de Anamá Ferreira

A post shared by Anama Ferreira (@anamaferreira) on Mar 20, 2020 at 7:53am PDT

“Hago clases por Internet pero tengo que mantener las sucursales, tengo que pagar. Ya no tengo más de donde sacar fondos, está difícil. Tengo varios empleados por todos lados. Todo hay que pagar, la luz… no la pago y dentro de tres meses se junta”, afirmó.

“Los ahorros yo los usé para pagar los sueldos, no voy a dejar a los que trabajan para mi sin pagarles. Hay familias que dependen de mi. El Estado me ayudó con un par de sueldos, pero vos tenés que pagar el 75%”, reveló.

“Después del coronavirus habrá una pandemia mental, de gente sin trabajo. La gente tendrá porblema smentales porque no es fácil estar todo el día, ya no sabes qué día es, tenés que mirar el celular, todo los días son iguales, no hay fines de semana. Hay mucha gente sola, sin ayuda, que se le terminó la plata y hay que comer. Hay gente que la está pasando muy mal”, analizó.

“Tengo que agradecer porque me estuvieron pagando hasta ahora. Pero ahora seguimos, pero no se sabe hasta cuando. Yo como empresaria los entiendo: estamos sin trabajar y nos siguen pagando”, dijo y detalló que la llamaron y le avisaron.

