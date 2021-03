El duro momento de salud de Lía Crucet

“Para mí es violencia lo que le hicieron a ella, porque su propio esposo la abandonó en un geriátrico, y hoy en día mi abuela es una migaja de lo que fue. Me da bronca porque no tiene por qué estar así, porque tiene dinero, se rompió el lomo toda su vida para tener una obra social como la gente“, cerró en El Trece sobre Crucet.

“En un momento de la visita se emocionó, y ella no controla sus esfínteres lamentablemente. Tiene toallas al costado, por si necesita, para limpiarse. Y ella tiene un trauma por ejemplo con que si ella no lava la toalla le van a pegar. Los médicos piensan que algo le habrá pasado, que le habrán pegado y que tiene que ver con eso“, sumó en “Los ángeles de la mañana” sobre el pasado que atravesó su abuela.

“Por lo que me describió mi mamá, está como una anciana abandonada. Está piel y hueso, pupila dilatada, flaquísima. Está como pelada, horrible. No quiero contar más detalles porque… La reconoció pero tiene momentos de lucidez que son segundos“, agregó sobre las desalmadas condiciones en las que se encuentra la artista.

You May Also Like