El duro presente de los ‘Wachiturros’

En la actualidad, el ex Wachiturro se dedica a un emprendimiento de venta de cortinas y sábanas por Internet junto a su esposa, y también trabaja en una distribuidora de fiambres. Pero en su tiempo libre se dedica a rememorar sus épocas de fama grabando videos de Instagram en los que baila con su particular estilo de piernas abiertas y movimientos convulsivos con las manos.

En 2011 Los Wachiturros irrumpieron en la escena tropical argentina a través del ciclo Pasión de Sábado y generaron un verdadero furor entre los jóvenes con un look no exento de polémica y su particular estilo de baile. Brian Romero, uno de los fundadores de la banda, le aseguró a Clarín cómo hicieron para “cocinar” un éxito en tan solo una semana pero también reclamó que los seis integrantes cobraron migajas en comparación con los que realmente se facturó con su imagen.

