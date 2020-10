El duro presente económico y de salud de Camila Perissé

El 2020 y la pandemia que arrastra desde sus inicios dejó muchas víctimas a su paso y no sólo en términos de salud, sino económicos y de vida. En medio del duro contexto que transitamos a nivel mundial, algunas historias que ya venían complicadas, se agravaron como la de la actriz Camila Perissé, quien se encuentra atravesando un grave cuadro de salud y económico de los que hizo mención en su diálogo con “Confrontados”.

Camila Porro, por su nombre de pila, es una actriz de 66 años que fue un ícono sexual en la década de los 80′ y trascendió por sus trabajos en cine, teatro y televisión. El último tiempo fue muy difícil para ella, dado que atraviesa una gran crisis junto a pareja de hace 3 décadas: Julio “El Chino” Fernández, que responde tanto a lo económico y calidad de vida, como a la salud.

Cabe destacar que la artista se instaló junto a su pareja en Mariano Bénitez , a pocos kilómetros de Pergamino, donde no cuentan ni siquiera con agua potable. “Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no“, indicó la pareja de Perissé, en un estremecedor relato.

La vida a veces aprieta las clavijas y los tránsitos pesados ponen todo cuesta arriba. En el caso de Camila, la intérprete fue diagnosticada de fibromialgia y un trastorno cognitivo, por lo que hoy se encuentra con un brazo casi paralizado y con pérdida temporal del conocimiento. Sin embargo, su pareja sostiene que el diagnóstico es incorrecto y que está mal medicada, por lo que están evaluando presentar una demanda por mala praxis, información que fue difundida por el ciclo conducido por Marina Calabró la tarde del lunes.

Mientras sortean los duros avatares del destino, Perissé habló el martes con el magazine de El Nueve y abrió su corazón para revelar cómo recorre su presente. “Acá estamos, en la resistencia. Mi recuperación no va a ser fácil porque la cosa fue complicada pero yo nunca digo no. Voy a ir saliendo lentamente“, lanzó esperanzada la actriz sobre su alarmante estado de salud.

En medio de la delicada situación, Perissé se emocionó cuando Carlos Monti y la conductora de el ciclo le comentaron que varios de sus colegas estaban intentando colaborar para que se muden a Mar del Plata donde cuentan con una casa (por lo que necesitarían 80.000 pesos), dado que en su vivienda actual no presentan agua apta para el consumo, uno del los principios básicos de supervivencia y necesidad de urgencia. “Me conmueve el amor. La verdad nunca me imaginé que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera, y me hace realmente muy feliz, porque en algún momento de mi vida yo los he hecho felices a ellos”, aseguró conmovida y en esa misma línea destacó la actitud de Mirtha Legrand: “Se que está preocupada y nos va a hacer una donación, y no me extraña porque ella siempre fue muy generosa. Yo la quiero mucho“.

Tras escucharla hablar con el corazón, su marido se sumó a la entrevista con los periodistas del ciclo e indicó conmovido: “Ya son 32 años juntos y no la voy a abandonar ahora. Estamos en plena recuperación, que es lenta pero ella responde cada vez mejor y entonces la presionamos un poco más. Esto es paso a paso, es una montaña alta para subir pero la subimos juntos“.

Si bien la actitud de muchos reflejó una empatía muy grande, otros les dejaron un gusto amargo. “En Mar del Plata tenemos una casa familiar, con todos los servicios, y ella va a estar cuidada y protegida. Y aparte yo voy a poder empezar a trabajar: tengo algunos proyectos de tango para hacer en streaming. Tenemos que trasladar a nuestras mascotas. Y muchos que creía que eran amigos nos dijeron que matáramos a los perros. Tengo mucha bronca guardada. Hasta me dijeron que encerrara a Camila. Vivimos un momento muy duro y la gente esta más loca que antes“.

Según indicó Fernández la rehabilitación de Perissé llevaría entre seis a siete meses y unos muy duros, en los que deberá estar a su lado incondicionalmente para acompañarla y empujarla en su pronta recuperación. Bajo poéticas palabras que salieron desde su corazón, Camila cerró la nota manifestándose sin tapujos sobre sus deseos en estos momentos difíciles. “Yo soy marplatense y tengo muchas ganas de volver a ver a mi primer maestro que mucha gente conoce pero no lo tildan como yo: el mar. A los 5 años me escapaba de mi casa para sentarme al lado del mar y nada más. Y ahí aprendí la pequeñez del hombre. Me siento poética. Chaplin decía muy a menudo que si no hay muerte, no hay vida. Y es así” (Exitoina)

