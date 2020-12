El eclipse como “momento de reflexión para buscar el equilibrio de la naturaleza”, para los mapuches

Analizó que “otra manifestación que nos llegó es la pandemia, que no solo nos invita a cuidarnos como personas para que el virus no nos afecte, respetar todo lo que está indicado, sino que nos invita también a pensarnos de otro lugar, otra sociedad y nosotros como mapuches pensamos en convertirnos en una sociedad, en un país plurinacional donde las personas pensemos no solo como personas sino como un todo, en el universo, la naturaleza”.

“Entendemos que no se puede lograr la buena vida (Kvme Felen) destruyendo a las demás vidas que hacen posible ese buen vivir”, afirmó y destacó que “la sociedad espera ansiosa este momento (el eclipse) y los invitamos a que no solo lo vean como un fenómeno a observar o como parte del turismo que se está instalando”.

