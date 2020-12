“El eclipse total de sol es bastante inédito y un fenómeno sobrecogedor”

Por lo tanto, no dudó en enfatizar que “es un fenómeno natural verdaderamente muy particular y yo le recomendaría a todos los que puedan que lo vean”.

Asimismo, consideró importante “tener cuidado”, porque “nunca se debe mirar al sol directamente con los ojos, lo tienen que mirar con muchísima protección y debe ser bien homologada la protección, no cualquiera, tiene que ser del orden de una lente de un soldador para que nuestros ojos no sufran”.

“Es la sombra de la luna que básicamente va a cruzar la Patagonia, saliendo al mar, por eso en cualquiera de esos lugares de nuestro país se va a ver muy bien”, expresó y añadió que “es importante verlo en lugares que no haya nubes, porque si hay nubes no se verá mucho”.

You May Also Like