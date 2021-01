El emotivo mensaje de Cachete Sierra tras ganar el Cantando 2020

El público decidió que Agustín “Cachete” Sierra fuera el campeón del “Cantando 2020”, junto con su compañera Inbal Comedi, dejando atrás al dúo adversario integrado por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, por lo que el actor compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento a todos los que votaron por él.

La última gala del certamen fue por demás emotiva. Subieron las pulsaciones de los participantes y ambas parejas finalistas dejaron todo en la pista. En ese marco, el jurado, compuesto por Nacha Guevara, Karina, Oscar Mediavilla y Moria Casán, inclinó la balanza hacia el equipo de Leiva. Pero la gente se plantó y eligió al team de Cachete.

La euforia del ganador era tan evidente como indescriptible, pero una vez que las cámaras se apagaron, llegó el espacio para que el protagonista pudiese reflexionar sobre todo lo que estaba vivenciando. Luego de la gran final, Agustín participó de un Instagram Live perteneciente a la cuenta del reality de Laflia. En una charla con Lizardo Ponce, el artista compartió unas sinceras y alentadoras palabras.

“Para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede“, afirmó con determinación y entusiasmo el ex actor de “Chiquititas”.

“Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa“, agregó luego con simpatía el artista.

Además, el ex integrante del elenco de Floricienta les dedicó un momento a todas las personas que lo votaron: “De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020… pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz“.

Finalmente, Agustín se dirigió a todas aquellas personas que trabajaron todos los días para que el Cantando 2020 haya podido convertirse en la realidad que fue. “Toda esta familia de gente hermosa que labura y le pone el pecho a las cosas, pero siempre con mucho respeto, con mucho amor y pasión”, reconoció Cachete emocionado.

En sus stories, el ganador del certamen también se mostró muy feliz junto a Inbal Comedi y su coach, Steffi, que a lo largo de toda la competencia lo ayudó a vocalizar para poder trabajar de la mejor manera. (Exitoina)

