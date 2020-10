El enfrentamiento sin filtro de Oscar Mediavilla y Alex Caniggia

Fiel a su estilo, Alex Caniggia imprime su espíritu provocador a cada sitio al que va. Así lo hizo la noche del jueves durante su performance en el “Cantando 2020”, hecho que enfureció al jurado, principalmente a Oscar Mediavilla quien no se lo dejó pasar y entre un fuerte cruce, se insultaron.

“No es por ser pacato porque la verdad es que me sobra un poquito de ruta como para decirte esto, pero estamos en el prime time de un programa muy importante y me parece que no hace falta ser tan zarpado como acostumbras a serlo y tan guarango“, disparó sin filtro el jurado, visiblemente molesto con la actitud del hijo de Claudio “Paul” Caniggia.

Al igual que acostumbra, no se quedó callado y quiso saber en donde era “zarpado” como le señaló. “Dejame terminar que estoy hablando yo ahora. Todo es al pedo lo que hacés, eso no te hace más vivo, te hace más tonto“. “Si vos crees eso es un tema tuyo, a mi me entra por un oído y me sale por el otro“, contestó sobrador el hermano de Charlotte, respondiendo a su estilo combativo.

“Sabés una cosa? ¿te digo algo? vos sos un marmota“, continuó muy picante el marido de Patricia Sosa y abrió una rueda interminable. “Y vos también“, le respondió el mediático. “Sí probablemente, pero ¿sabés qué? tengo más historia que vos…vos no existís, porque sos un salame“.

Lejos de finalizar allí, el hijo de Mariana Nannis indicó que no será como el cantante Pavarotti, pero que él no era “el productor de los Guns N’ Roses” con intención de humillarlo. “Sí mirá, no soy el productor de los Guns, pero vos directamente no sos nada“, cerró el jurado, quien luego le dejó como premio un cero en el puntaje. “No hay problema, los rajamos en el teléfono” , manifestó Caniggia muy seguro de sí y contraatacando a Oscar.

Tras el escándalo en vivo le tocó el turno a la figura de la movida tropical dar una devolución. Fue entonces que, si bien señaló no estar de acuerdo con su compañero en los insultos, le pidió que mida sus palabras. “Mirá yo no te voy a decir Marmota, aunque respeto la forma de Oscar que le sale así. Pero tengo que decir que si bien es un horario de protección al menor, y es un error que los chicos lo vean, mi hija lo quiere mirar y lo mira, y se tapa los oídos cuando decís “cositas” y no te hace falta porque tenés carisma, es un consejo si querés lo tomás y sino no. Con menos malas palabras sería más lindo verte“.

Luego del tenso momento que se vivió en el piso, Alex Caniggia continuó la guerra en redes y lanzó un picante tuit contra el jurado. “Me puse a buscar a este hombre mayor en google a ver qué Tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años“, junto a la imagen de un cuadro comparativo de ambos en el que chicaneó a Mediavilla diciendo que solo es el “marido de Patricia Sosa”.

Me puse a buscar a este hombre mayor en google a ver qué Tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años. #ELPUTOAMO69 pic.twitter.com/pfo4E5vFdl — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) October 16, 2020

