El enojo de Analía Franchín con Sofía Pachano

Ya les explico amigos. El primer día, el jurado la “reto” a Iliana porque me dio un tip (debido a que yo no asistí a las clases por Covid) y luego sucedió lo mismo con @moldavskyrober Reglas iguales para todos . Si después lo permiten, bienvenido

“Ya les explico amigos. El primer día, el jurado la ‘reto’ a Iliana (Calabró) porque me dio un tip (debido a que yo no asistí a las clases por Covid) y luego sucedió lo mismo con Moldavsky”, reveló la periodista, que contrajo el virus pandémico días antes de que comiencen las grabaciones del programa.

“Es muy difícil trabajar con una radio acá en la oreja. Es una voz en off todo el tiempo. No me parece justo”, expresó la periodista ante el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

