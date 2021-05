El enojo de Marcelo Tinelli con Laura Ubfal

Marcelo Tinelli tuvo que salir a desmentir el supuesto viaje para vacunarse en Miami, según había trascendido. Está anotado y espera su turno en el país.

Sucede que en las últimas horas, el conductor del Trece desmintió rotundamente que se vaya a vacunar contra el Covid en Miami. A través de un claro posteo en Twitter, disparó contra la periodista Laura Ubfal que dio esa información falsa a pesar de haberle consultado a él previamente por la situación.

Tinelli, que el próximo lunes 17 de mayo vuelve a la televisión con “ShowMatch, La Academia” tiene 61 años por lo que ya está anotado para recibir la vacuna en CABA, donde tiene domicilio. De hecho, esta semana empezó el plan de vacunación en la sede de San Lorenzo por lo que es bien posible que sea vacunado allí en breve.

“Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula “Tinelli está en Miami vacunándose”. ¿Es joda?“, se preguntó sin dar el nombre de la profesional que brindó la información falsa. Así como también aprovechó el posteo de su hija Cande en una historia de Instagram, para reafirmar que ese trascendido es una fake news.

Fuente: Primicias ya

