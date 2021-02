El enojo de Susana Giménez por el femicidio de Úrsula Bahillo

Susana Giménez fue una de las tantas famosas que se pronunciaron tras el femicidio de Úrsula Bahillo. A pesar de haberlo denunciado en reiteradas ocasiones por hostigamiento y hasta haber logrado una perimetral contra él, su ex novio Matías Ezequiel Martínez la asesinó a puñaladas.

La diva de los teléfonos comentó un sentido video que hizo la actriz Natalie Pérez en el que, entre lágrimas, exigió Justicia y pidió que estas cosas de una vez por todas cambien.

“Que el mundo sea una porquería para quienes son una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas, de eso no nos podremos escapar. Pero si el poder es bueno, si el poder no mira para otro lado, si el poder deja de querer beneficiarse, si el poder está del lado de la verdad, de la bondad, de la víctima, si el poder judicial no fuera corrupto, si se encargara de impartir justicia, si se aplicaran las normas correctamente y si se resolvieran los conflictos como estudiaron en la facultad, si hicieran las cosas bien y con amor, todos sería distinto“, expresó Natalie en su video.

Al oír las palabras de su colega, Susana respondió: “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo. Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente“.

Otra famosa que exigió Justicia fue Paula Chaves, quien hizo un rotundo pedido a través de sus redes. “Hagan algo, nos siguen matando” y “Esto se tiene que frenar” fueron algunas de las frases que le salieron en medio de tanta bronca.

#JusticiaporUrsula …. Todas las mierdas que no actuaron a Tiempo… HAGAN ALGO… nos siguen matando! #NiUnaMenos pic.twitter.com/f2YVDVcRVn — PAULA (@paulitachaves) February 9, 2021

Fuente: Pronto

Comentarios

comentarios