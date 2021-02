El Episcopado instó a “retomar la presencialidad” en las aulas

En el comunicado, la comisión episcopal -que encabeza el arzobispo de Rosario, Eduardo Martin,- asevera que “este año se presenta de un modo aún incierto, dado que el tema sanitario aún no está resuelto, lo que conlleva varias dificultades, pero que no deben quitarnos el entusiasmo y la vocación para educar”.

You May Also Like