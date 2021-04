El escándalo de Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani

La similitud entre Lo de Mariana y las “mesazas” que actualmente lleva adelante Juana Viale generó celos e internas dentro de El Trece. “Lo que más molesta es que es en el mismo canal. La frase que se escuchó es: ‘Si Telefe lo hace, no puedo pretender nada de ellos, pero que me hagan esto en nuestra propia casa… lo tomamos como una falta de respeto’”, aseguraron en Intrusos. (Exitoina)

“ Lo cierto es que el enojo de Fabbiani fue como cuando comenté que el canal me había ofrecido su horario y me pidió silencio ”, comenzó diciendo la presentadora de televisión en diálogo con Adrián Pallares, recordando el ya histórico conflicto que hubo cuando ella reveló que El diario de Mariana llegaba a su fin.

