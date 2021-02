El espectacular show de The Weeknd en el entretiempo del Super Bowl

Un cantante es reconocido en Norteamérica como importante y popular, entre otras cosas, por si tocó en el entretiempo del algún Super Bowl. Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Tony Bennett, Stevie Wonder, Aerosmith, Britney Spears, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, The Who, Madonna, Beyoncé, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay y Lady Gaga fueron algunos de los tantos artistas que entretuvieron al público en el espectáculo deportivo anual más visto de Estados Unidos. En este año especial, el turno fue de The Weeknd, quien, con las limitaciones obvias propuestas por el contexto, dio un show a la altura.

El canadiense de 30 años entonó siete de sus hits, entre ellos “Can’t Feel my Face”, “Starboy”, “I Feel It Coming” y la reciente “Blinding Lights”, con la cual cerró el recital. Cada año, un artista o grupo de artistas brindan un show de espectacular producción en los medios tiempos de la final del torneo de fútbol americano de Estados Unidos. En el 2021, el campeón fue el Buccaners de Tom Brady (el Messi de la NFL), que le ganó por amplia diferencia a Kansas City.

El show de The Weeknd fue interpelado por la situación mundial: fue el primero que se dio casi íntegramente desde una de las gradas del estadio y, a diferencia de los espectáculos recientes, hubo un solo artista invitado (el antecedente próximo es el de Gaga). El cantante, los coristas y los bailarines cumplieron estrictos protocolos sanitarios y The Weeknd solo salió al medio de la cancha cuando cantó “Blinding Lights”, y lo hizo rodeado de hombres enmascarados (es un sello del arte de su nuevo disco).

“Crecemos viendo a los artistas más grandes del mundo actuando en el Super Bowl y uno sueña con poder estar en ese lugar. Me siento humilde, honrado y feliz de ser el centro de este increíble escenario“, dijo el artista cuando se enteró que cantaría ante millones y millones de televidentes. (Pronto)

