“El espionaje ilegal es parte de un mecanismo de dominación”, afirmó Pérez Esquivel

– PE: Sin soberanía alimentaria no hay soberanía nacional. Un país debe estar en condiciones de producir alimentos de manera independiente para sus ciudadanos. Ahora, sobre el tema Vicentin, me parece que se debe investigar exhaustivamente qué es lo que pasó con esa empresa y los créditos que se tomaron del Banco Nación. Son recursos que le sacaron al pueblo y que son necesarios en momentos en los cuales se están pasando muchas necesidades.

– PE: Lo entiendo así. Se trata de una política de seguimiento e intervención sobre las decisiones judiciales. Le sucedió a Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa en Ecuador, y a Lula en Brasil. Ni hablar de lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, que sufrió un golpe de Estado que contó con la participación de Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien denunció un fraude que no existió. Se trata de imponer un pensamiento único con un proyecto colonial de dependencias. No hay casualidades, por eso, los pueblos tienen que estar muy atentos.

Sobre el presunto espionaje ilegal, Pérez Esquivel señaló que no le “sorprenden esas denuncias sobre lo que pasaba con la AFI en tiempos de Mauricio Macri” y añadió: “No me extrañan esas presentaciones. Todos sabíamos que había presiones sobre los jueces durante el gobierno de Cambiemos y ahora la Justicia deberá esclarecer”.

