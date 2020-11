“El Estado no se retira, vamos acompañar a los que tienen dificultades”, aseguró Arroyo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que “el Estado no se retira” de su rol de asistir a los sectores más vulnerables, a partir del anuncio de que ya no se pagará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y sostuvo que se continuará “acompañando a todas las personas que tienen dificultades para reinsertarse” en el mercado laboral.

