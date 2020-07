“El Estado va a tener un rol muy importante en la pospandemia”, dijo el ministro Guzmán

El jefe del Palacio de Hacienda se mostró taxativo y dijo que “en la visión del gobierno, lo que prepondera es el pragmatismo. Hay que tener flexibilidad, saber adaptarse a las circunstancias.Lo más importante, en un contexto de doble crisis, es proteger el trabajo y la producción y a las divisas que la Argentina genera. Hay múltiples caminos y no hay por qué condenar a la flexibilidad y al pragmatismo. Nosotros eso lo vemos como una virtud y no como un problema”.

Ante una consulta, el ministro negó que se haya pedido no tratar ese impuesto para que no complique el proceso de renegociación de la deuda. “No es verdad y no hay ninguna relación”, dijo Guzmán. Ese impuesto es una contribución de una sola vez en el contexto de la pandemia.

