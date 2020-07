El ex AFI Destéfano se niega a exponer ante la comisión bicameral que investiga el espionaje ilegal

El ex director de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián Destéfano, envió hoy una nota a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Organismos de Inteligencia en la que advirtió que no se presentará a la convocatoria prevista para las 14, por consejo de su abogado.

