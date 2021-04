El ex marido de Vicky Xipolitakis deberá pagar una multa y hacer un curso

A casi un año y medio de haberse divorciado la disputa entre Vicky Xipolitakis y su ex marido y padre de su hijo, Javier Naselli, parece llegar a su fin, luego de que la Justicia condenara al empresario a realizar una probation, por la causa por violencia de género que la Griega le inició.

De esta manera, aunque la ex participante de Masterchef Celebrity y su abogado Yamil Castro Bianchi, habían pedido que Naselli fuera llevado a juicio “por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género”, la jueza Larroca decidió que no irá a juicio, incluso en oposición al pedido del fiscal. El papá de Salvador Uriel de dos años y medio deberá pagar 300 mil pesos y hacer un curso de perspectiva de género.

En febrero de este año se había filtrado una carta que la mediática le había enviado a la jueza en la que le relataba todo lo vivido con su ex pareja y en la que además presentaba un certificado médico y contaba que debido al estrés que le causó la relación y la separación, sus ovarios habían dejando de funcionar.

“Victoria Xipolitakis, paciente de 35 años con diagnóstico reciente de insuficiencia ovárica primaria… se indica terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de menopausia (51) y se deberá evaluar la reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. Las situaciones de estrés pueden ser un gatillante de cuadros como el que presenta la paciente”, decía el certificado.

En la carta, ella explicaba: “Le quiero hablar de persona a persona, porque usted a parte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro”.

“Mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo pasando y ven muy difícil la posibilidad de volver a tener hijos (con todo lo que deseaba formar la familia feliz)”, dijo sobre lo que ella misma definió como una noticia “triste y shockeante” y luego procedió a brindar detalles del tratamiento que debería seguir.

En los párrafos siguientes aseguró que “para nosotros (ella y su hijo) no hubo Justicia” y califica a su ex de “hombre enfermo mentalmente BordeLine” y que sufrió violencia por parte de él, incluso estando embarazada y enfatiza: “Internada en los Estados Unidos por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia, me separé por violencia, denuncié por violencia, pedí ayuda muchas veces por violencia, somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos. ¿Cómo puedo estar tranquila como mamá si todo lo que pide Naselli se lo dan rápidamente y nosotros pasan los meses y no tenemos respuestas (ya pasaron 2 años)”.

“Casado y enamorado únicamente de la plata, hombre sin corazón, economista frío y calculador, pero pensé que con amor podría mejorarlo, pero no lo logré. Tenía que estar muerta para que sea un hecho contundente, yo hoy puedo hablar pero muchas mujeres no pudieron. ¿Cuál es la Justicia argentina?”, dijo y empezó a enumerar los gastos del empresario y se lamentó que él estando en pareja le había prohibido trabajar porque quería que lo acompañara a todos lados “cortando toda posibilidad de crecer”.

“Muchas Gracias y perdón, pero vengo sufriendo bastante , ya me repercutió feo en la salud , soy una mamá desesperada y preocupada por un padre enfermo mentalmente, que hasta el momento sigue sin tratarse y ve al bebé. Quiero vivir en paz y feliz junto a mí hijo”, había cerrado Vicky la carta en la que también hacía referencia a los problemas a la hora de arreglar alimentos y visitas. (Infobae)

