El exabrupto de Adabel Guerrero, sin filtro, contra Nacha Guevara

Punto por punto, Nacha Guevara fue demoledora en la devolución que le hizo a Adabel Guerrero en su debut en Cantando 2020: “No me gustó. Vamos a empezar por ahí. Lo primero que me salta son los bailarines que entraron por atrás a hacer una especie de maratón. ¿Qué sentido tienen con la canción? No entendí cuál es el concepto. A lo mejor no es concepto de ustedes, pero es muy raro”, arrancó la jurado.

Luego, Nacha continuó: “Tengo un problema con el sonido, está muy grave. Con lo cual se hace una bola y no puedo distinguir las voces de ellos. Después, no me agregó nada. Es lo que ya vimos y recontra vimos. (…) No solo que venís repitiendo (lo que hicieron los participantes antes que vos), sino que parece que hace 10 años que venís repitiendo. Eso también dice algo, arriesgate un poco más, mami”.

Después de recibir el cuatro de la artista, Adabel sonrió y se defendió de forma vehemente bajo el argumento de que ella no era responsable de la coreografía ni de la calidad del sonido. Sin embargo, una vez que se retiró del estudio, explotó furiosa sin percatarse de que había una cámara de Los Ángeles de la Mañana que la estaba grabando: “¡Qué forra Nacha! ¡La recon…!”.

Ya más calmada, la bailarina explicó su bronca: “Me voy enojada porque me parece totalmente injusto. Me parece una estupidez enorme lo que plantearon, como que no les gustaron los bailarines, el vestuario… Dale, todo bien. Hace años que estoy acá. Me parece berreta la devolución”.

Al ver la nota en el piso de LAM, Adabel Guerrero se avergonzó por su exceso verbal contra Nacha Guevara: “Yo soy así, hablo así… Perdí el ritmo de saber que me tengo que callar la boca porque hay cámaras por detrás. Yo respeto muchísimo a Nacha como artista. Estoy angustiada. Estuve a punto de renunciar con la pavada que dijo de que no le gustaban los bailarines atrás”.

