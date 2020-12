El exabrupto de José Bianco en TN durante el eclipse solar

José Bianco, al igual que Matías Bertolotti, cubrió para TN el eclipse solar que se observó en la Patagonia. En medio de la emoción, el metereólogo lanzó un exabrupto contra el 2020 que no pasó desapercibido.

Argentina vivió este lunes un eclipse total de Sol que, pese a que se pudo ver en todo el país en algún grado, afectó principalmente a la Patagonia, a la que se desplazaron turistas para observar el fenómeno pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

José Bianco viajó a Piedra del Águila, en Neuquén, para cubrir el fenómeno astronómico para la pantalla de TN, y no pudo evitar que la emoción lo invadiera al ser testigo del “eclipse del siglo”. “No puedo creer que ya se termina la totalidad. Me quiero morir“, manifestó conmovido mientras iba relatando los aspectos del fenómeno.

“Es el momento más lindo del mundo. Y ya se me olvida, es increíble. La cabeza no logra retener lo que pasa en esos dos minutos. No te entra, no es natural. Estamos viendo a Venus, Júpiter, Saturno, a las 13.10” dijo mirando al cielo al borde de las lágrimas, y agradeciendo a los que hicieron posible el viaje, y a las nubes que no estuvieron.

“No puedo creer que ya se me haya pasado, no lo puedo creer“, agregó, pero aclaró rápidamente: “No estamos para nada tristes, estamos pensando en lo que viene. En viajar a la Antártida para verlo. Es muy lindo para disfrutar, vivir y transmitir“, indicó.

Mientras el Sol dejaba de mantenerse oculto, el meteorólogo compartió una reflexión sobre el 2020 con un exabrupto que le salió del alma, y lo entendemos: “Como la gente lo disfrutó por acá, mucha buena onda. Hemos venido después de seis meses, de un año de mierd… chicos“, tiró sin filtro debido al fatal año que vivió el mundo atravesado por la pandemia de coronavirus.

Al darse cuenta de lo que había dicho en vivo, enseguida se disculpó: “Perdón por la otra palabra“. Y añadió: “Un año que es, por donde se lo mire, malo, y hoy estamos pudiéndonos dar este regalo que a todos nos pone un poquito más contentos“, dijo emocionado.

La excitación de Bianco por el fenómeno continuó al decir: “No voy a dar ideas, pero uno pagaría por esto. A mi me preguntás cuánto pagarías por ver un eclipse y no digo la cifra, porque no se la digo a nadie, pero mis ahorros, lo que tenga. Porque no tiene que ver con lo económico, y sí tiene que ver con el esfuerzo de moverse, desplazarse, llevar equipos, armar. Con eso lo pagamos, con eso sentimos que estamos a mano y no le debemos nada a nadie. Y creo que el premio es mucho mayor y no lo tomamos como un trabajo”, concluyó.

El eclipse comenzó a las 13.08 hora local, y tuvo una duración máxima de 2 minutos y 9 segundos en los lugares comprendidos por la “franja de totalidad”, de unos 100 kilómetros de ancho, que incluye las localidades de San Junín de los Andes, Piedra del Águila, Aluminé y Pilolil (todas en la provincia de Neuquén), y Sierra Colorada, Valcheta, Las Grutas y La Lobería, estas pertenecientes a la provincia de Río Negro.

El fenómeno pudo verse en todo el país con distintos grados de profundidad, y en las provincias del extremo norte del país la Luna sólo cubrió un 50 % o 60 % del diámetro solar, mientras que en la zona central, y en el norte de la Patagonia, el porcentaje de cobertura fue del 80 %, 90 % y hasta el 99 %.

En la ciudad de Buenos Aires, ubicada al norte de la “franja de totalidad”, se pudo ver una cobertura máxima del 79 % a las 13.32 hora local (16.32 GMT), y uno de los puntos de mayor afluencia para observarlo fue el planetario, en cuyos jardines aledaños se reunió un grupo de gente. (Exitoina)

