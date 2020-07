El exitoso emprendimiento de la nieta de Susana Giménez en plena cuarentena

Lucía contó que las prendas más vendidas fueron las camperas, los sweaters y los calzados. Además resaltó que, si se trata de ropa usada, son muy meticulosas con el estado de la mercadería que entregan: “si no está bien, no se vende”. Además dijo que sus seguidoras se interesan mucho por la ropa que usó ella.

Además contó que el nombre, The Vintage Hole, lo eligió porque casi todas las prendas son “vintage” y detalló que venden ropa de marcas de primer nivel y muchas que usó ella misma. LucÍa no está sola en este proyecto, sino que tiene dos amigas/socias, Micaela Fernández y Chari Belerenian.

Lucia Celasco siempre fue amante de la moda y especialmente de la ropa. Nunca se imaginó lejos de ese mundo. De hecho es considerada una it girl y muchas chicas la siguen por sus looks y sus tendencias. Son tantas las fanáticas que miran sus publicaciones en las redes sociales que decidió capitalizar ese talento innato. ¿Qué hizo? Abrió su propia feria de ropa nueva y usada.

