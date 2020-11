El exmédico de Maradona cree que el astro debe cambiar “su filosofía de vida”

“Se debe insistir e insistir con Diego, estar a su lado constantemente y es importante buscar ayuda. Siempre pensé que con él es imposible una sola arma, tiene 60 años, no es fácil, y el hecho de salir de esta operación muy bien no significa el éxito de nada”, aseguró el médico.

“Veo a Diego con preocupación. Hay que evaluar todo lo que tiene, no sólo el hematoma, de esto sale, no tendrá secuelas. Se supone que se rehabilitará, pero va a tener que cambiar un poco su filosofía de vida”, señaló Cahe, médico personal de Maradona entre 1977 y 2007.

You May Also Like