El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Victoria Donda por el escándalo con su empleada doméstica

Donda es la primera funcionaria del gobierno de Alberto Fernández en enfrentar un pedido de indagatoria. Es preciso recordar que el Presidente salió a respaldar a su funcionaria al salta el escándalo: “En el caso de Victoria, no tengo dudas de que fue de alguien de que quiso hacerle daño. Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, afirmó.

