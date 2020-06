El fiscal pide respetar a la víctima de violación grupal de Chubut y seguir con un juicio abreviado

A la hora de rechazar el acuerdo, el juez Nieto Di Biasse fundamentó que no es un “mediador” como para aceptar un trato entre la fiscalía y los abogados defensores -con el acuerdo de la víctima- que incluía una reparación económica que las partes pretendían que no quede escrita en el dictamen por una razón de “confidencialidad”.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Chubut, “se recurrirá la resolución dictada por el juez de Garantías Dr. Marcelo Nieto Di Biasse, por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso”.

You May Also Like