El FMI cree que Argentina puede quebrar los ciclos recesivos si renegocia una deuda sostenible

Según un cálculo de la consultora Eco Go, con esta oferta mejorada de Martín Guzmán, cada bono valdría cerca de US$ 47 dólares por bono contra los US$ 40 de la iniciativa original.

Además, esa propuesta conllevaba una reducción de capital de US$ 3.600 millones, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

Argentina mantiene una deuda de US$ 44.000 millones con el FMI, que buscará negociar luego de que cierre las tratativas para restructurar US$ 66.300 millones de títulos emitidos bajo legislación extranjera.

