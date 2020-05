El fútbol no rompe con el patriarcado: una sola mujer en el nuevo Comité Ejecutivo de AFA

¿Y el cupo femenino? La ley del Deporte (27.202) sancionada en 2015, en el artículo 20 bis, habla sobre un 20% de cupo femenino en confederaciones, federaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro (clubes) pero, al no estar reglamentada, la ley no se cumple. Lejos del 20%, el promedio de representación femenina en las Comisiones Directivas es cercano al 6%.

“La lista de candidatos de AFA no hace más que visibilizar lo que venimos diciendo. Somos ninguneadas cada vez más. Las mujeres y disidencias no tenemos lugar en los clubes ni en la AFA. Lo que pedimos es la modificación de los estatutos desde la AFA y que eso baje a los clubes”, le explicó Florencia Duarte, de la Coordinadora de Hinchas, a Télam.

