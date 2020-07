El futuro de Mauro Zárate, por ahora sin confirmar

Después que la novela de Carlos Tévez terminara con un final feliz (más allá que todavía no se firmaron los papeles), la dirigencia de Boca ahora busca escribir un capítulo con el mismo cierre en una historia que tiene como protagonista a Mauro Zárate. Por el momento las partes siguen sin llegar a un acuerdo, aunque con el paso de las horas se habría ido modificando la resolución de la novela: lo que era un no, podría ser un sí.

El contrato de Zárate se venció el pasado 30 de junio y el club le ofreció una renovación por un año más con un sueldo considerablemente más bajo del que venía percibiendo desde su llegada. El delantero contestó con dos pedidos: un tope de dólar más alto y una cláusula de salida al finalizar la Copa Libertadores, como la de Tévez.

Sin embargo, la dirigencia no hará lugar a las peticiones de Zárate y si el jugador no acepta la oferta, darán por terminadas las negociaciones para empezar a buscar otras alternativas en el ataque. Desde el lado del jugador explican que la cuestión del dólar no sería una traba para Zárate, que no acepta firmar sin la chance de salir tras el final de la Copa para Boca.

Zárate pretende seguir en el “Xeneize” y en estos momentos parece estar más cerca de seguir. Si no se da, tendrá para elegir varias ofertas del exterior debido a que tiene propuestas de España, Italia, Brasil y Los Ángeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto.

Comentarios

comentarios