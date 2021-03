El gesto desafiante de Pampita contra Gerardo Romano

Mucho se habló de la acusación que Gerardo Romano hizo contra Carolina Pampita Ardohain y el equipo de su programa de televisión, dado que se rehusó a participar del mismo debido a una presunta aglomeración de personas en el estudio. Pero en la emisión del viernes, la modelo tuvo un gesto desafiante hacia el actor para desmentirlo.

“Me están preguntando mucho cuando llego al canal qué pasó con Gerardo Romano. La verdad es que yo no lo llegué a ver en el piso, se ve que entró y se fue muy rápido”, comenzó a explicar la conductora de “Pampita Online” para referirse a la polémica que generó el actor al decir que en su ciclo no respetaban los protocolos por la pandemia y el Covid-19.

“No lo crucé, no lo vi. Suele pasar que algunos invitados nos cancelan, no llegan, o tienen un inconveniente y te avisan en el momento; estamos acostumbrados porque tenemos dos invitados por día”, continuó la futura integrante del jurado de La Academia 2021 de “Showmatch”.

“A mí me dijeron ‘Gerardo no sale’, pero no sabía si él había llegado a estar en el estudio. Les quiero mostrar quiénes somos los que estamos acá y cuántos somos en el estudio. Les puedo asegurar que no hay nadie que no sea absolutamente indispensable”, dijo Pampita. (Exitoina)

Comentarios

comentarios