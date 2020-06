El gobierno adelantó que no avanzará “en la línea del desdoblamiento cambiario”

“No vamos a avanzar en la línea del desdoblamiento cambiario; lo que estamos haciendo con las medidas que toma el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores es tratar de contener un segmento especulador que se está profundizando en nuestro país, pero que no tiene que ver con el sector productivo”, explicó Cafiero en diálogo con AM 750.

You May Also Like