El Gobierno anunció que no habrá vuelos de repatriación para argentinos en el exterior

En el marco de la aparición de una cepa de coronavirus, el Gobierno decidió cerrar las fronteras con los países limítrofes y suspendió todos los vuelos desde y hacia los países afectados como Inglaterra, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia.

El 21 de diciembre ya se había suspendido el ingreso de personas extranjeras provenientes de los países mencionados de forma preventiva “hasta que se profundice el conocimiento” sobre la nueva variante del virus. Sumado a esta situación, en las últimas semanas, el continente americano comenzó a registrar un notable aumento de contagios.

“Las restricciones son a partir de las 0 horas del día 25 de diciembre hasta el 8 de enero. El Presidente venía muy preocupado por esta nueva cepa que ha surgido y que es mucho mas contagiosa que lo que conocemos como el coronavirus, y en base a eso se decidió suspender la prueba piloto que había con los países limítrofes”, indicó Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones, en alusión a la reactivación del turismo que se había anunciado.

Asimismo, se restringieron los ingresos y egresos a través de los pasos fronterizos terrestres habilitados, salvo para residentes y ciudadanos argentinos. Únicamente quedan exceptuados de la restricción los de San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para garantizar el tránsito con Chile y la conexión con el resto del territorio argentino.

“Todo aquel argentino que quiera salir o entrar va a poder, pero solo por Ezeiza. Argentinos y residentes van a tener que hacer un PCR negativo y hacer 7 días de aislamiento”, explicó Carignano en declaraciones radiales.

Según señaló la Directora Nacional de Migraciones, presentar el PCR negativo es un requisito migratorio. “Es obligatorio que las aerolíneas controlen que los pasajeros tengan la declaración jurada online, completa dentro de las 48 horas previas al viaje y hasta diez minutos antes. Ahí se adjunta el PCR”, informó.

Por su parte, aclaró sobre las personas que decidan salir del país: “Los argentinos pueden salir. No hay repatriaciones. No estamos en una Argentina cerrada como en marzo donde no había vuelos comerciales, los vuelos existen”. No obstante, aclaró: “Uno sale y tiene que saber que se tendrán que hacer cargo de su suerte en el extranjero porque decidió salir en un mundo con pandemia. No hay repatriación. Cada uno asume sus riesgos al salir del país”.

