El Gobierno autorizó a los equipos de Primera a retomar los entrenamientos

Para la vuelta se aplicará un estricto protocolo, similar al modelo alemán que permitió la vuelta de la Bundesliga, primera Liga importante en regresar (ndr: lo hizo el 16 de mayo, luego de 46 días de suspensión) que indica entre otras cosas una fase inicial de no más de seis jugadores por turno de entrenamiento, que podrían repartirse entre las distintas canchas de los clubes. Los futbolistas deberán trasladarse en sus vehículos, tendrán que llegar cambiados desde sus casas y no podrán utilizar vestuarios ni zonas comunes de los clubes.

You May Also Like