El gobierno bonaerense criticó la “politización” del plan de vacunación

Este miércoles, luego de declarar como testigo ante la Justicia Federal por una causa en la que se investiga si hubo desvío de vacunas a personas a las que aún no les correspondía, Sarlo aseguró en declaraciones radiales que no debió haber dicho que le habían ofrecido la vacuna “por debajo de la mesa” y admitió que se “autocritica fuertemente” por haber hecho esa afirmación.

“Se le preguntó a través de un conocido si tenía ganas de participar. Ella dijo que no. Tiene todo el derecho, pero esto se convirtió no sólo en un asunto político sino en uno judicial”, sostuvo Kicillof en declaraciones a radio Urbana.

