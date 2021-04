El gobierno busca acelerar la vacunación en las tres semanas de vigencia de las nuevas restricciones

“Estarán entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación, para seguir vacunando, que es lo que más me importa, porque así, -el coronavirus- se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente, y de eso soy el mejor ejemplo”, afirmó ayer Fernández en referencia al flujo de fármacos contra la Covid-19 y a su experiencia como portador de la enfermedad, de la cual evoluciona en forma “favorable, asintomático” y con un cuadro clínico que “leve”, según el último comunicado de la Unidad Médica Presidencial.

You May Also Like