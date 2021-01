El Gobierno comenzará a recaudar el impuesto a la riqueza durante el primer semestre

Esta ley prevé el cobro por única vez de una tasa de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de $200 millones. Según los cálculos, estarán obligados a pagar casi 12.000 contribuyentes. Además, estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en la Argentina y en el exterior. El impuesto no tiene un mínimo no imponible.

