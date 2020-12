El Gobierno confirmó que Alberto Fernández no podrá aplicarse la vacuna Sputnik V hasta que lo haga Putin

Tras la noticia, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el presidente no podrá vacunarse hasta tener la aprobación. Desde Rusia junto a la comitiva argentina que viajó para supervisar la compra de la vacuna, la funcionaria admitió que los ensayos aún no permiten inmunizar a los mayores de 60 y que aguardan los resultados de la Fase III para avanzar con este grupo etario.

Este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el no se colocó la vacuna contra el coronavirus Sputnik V porque no está autorizada para personas mayores de 60 años pero aseguró que lo hará “en cuanto sea posible” en función de su rango de edad. De esta manera, el presidente Alberto Fernández tampoco podría ser el primero en recibirla tal como había dicho semanas atrás.

