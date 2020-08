El Gobierno confirmó un nuevo aumento para jubilaciones por decreto

Otra importante cuestión que se discute en los últimos días es un posible aumento para la nafta. Aunque no fue en profundidad sobre el tema, sí indicó que están “haciendo una evaluación de los costos”. “Si determinamos que hay que corregirlo, se corregirá, pero todavía no está confirmado”, subrayó.

Sobre cómo se oficializará esta suma, detalló que será “por decreto porque no hemos llegado todavía a terminar de perfeccionar una fórmula con la comisión que está trabajando en la Cámara de Diputados”. No obstante, el Jefe de Ministros indicó que “todavía se está trabajando cuánto va a ser el aumento”.

“Los jubilados pueden estar seguros de que este gobierno no es un gobierno que no los esté escuchando ni los esté mirando”, aseveró Cafiero. Según determinó, los últimos aumentos siempre “fueron por encima de la inflación”.

