El gobierno defiende el criterio de actuación de las FFAA “sólo ante casos de agresión externa”

No obstante, el ministro aclaró que esta postura no implica instalar la noción de “hipótesis de conflicto” y aseguró que las Fuerzas Armadas deben “desarrollar sus existencias, producir sus materiales e incorporar tecnología que se pueda transferir para ser elaborada por el aparato productivo militar”.

“No creemos que las Fuerzas Armadas tengan que actuar contra el narcotráfico. Eso no salió bien en ningún país y en la región hay sobrados ejemplos de eso. Los militares no están para combatir el delito. Cuando se los utiliza para esas funciones, se generan bolsones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que afectan el prestigio de los uniformados”, fundamentó Rossi.

