El gobierno define su agenda energética post pandemia, más allá del gas y el petróleo

Las fuentes señalaron que por este tema “es saludable el diálogo con toda la industria, para rediscutir la ley, y en los próximos meses se va a tomar una definición no para terminarla sino para ver con qué condiciones continuarla, luego de un régimen que en 15 años dio muchos resultados positivos que este gobierno no quiere perder”:

“Queremos que el sector hidrocarburífero permita promover el desarrollo de una cadena con miles de empresas proveedoras más competitivas, impulsar el empleo directo e indirecto en todo el país, e incrementar las exportaciones, tanto desde la producción convencional como no convencional, el off shore, y lo que tiene para aportar la recuperación secundaria y terciaria”, explicó la fuente

