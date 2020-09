El Gobierno denunciará a los vecinos que impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country

Por otra parte, Garrigós de Rébori manifestó que desde el SPF respetó la orden de la justicia en “tiempo y forma”. Pero no opinó lo mismo de los vecinos: “El hecho de que los ciudadanos decidan que un Tribunal no puede disponer el lugar de alojamiento de las personas que tiene a su disposición es un gran problema“.

“A uno no puede gustarle Báez pero si tiene esa casa, y el Tribunal aceptó el arresto allí, hay que cumplirlo. Eso no se pudo y es lo grave”, apuntó. Tras otorgarle la prisión domiciliaria al empresario, el organismo que ordenó que la cumpla en dicho domicilio fue la Cámara Federal de Casación. No obstante, tras los incidentes Lázaro Báez tuvo que regresar a a cárcel de Ezeiza.

