El gobierno descartó que protesta de policías bonaerenses tuviera vinculaciones políticas

“Yo no lo vincularía con una razón política sino más bien con ciertas condiciones de trabajo y exigencia”, insistió Frederic, al tiempo que indicó que, no obstante, los efectivos “no tienen derecho a la sindicalización”, por lo cual “esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alama en la población”.

You May Also Like