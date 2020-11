El gobierno espera empezar con la vacunación en la primera quincena de enero

Señaló que “más de 12 millones de personas son grupos de riesgo y personal estratégico, personas de más de 60 años, docentes, personal de salud, Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán vacunados en primera instancia”. Aclaró que quedarán fuera del programa “menores de 18 años” que no tengan comorbilidades “porque no hay recomendación científica” de que deban recibir una dosis.

