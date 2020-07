El Gobierno busca que la leche pague IVA

La propuesta fue presentada como un “gesto” a la oposición, recelosa del uso de los “superpoderes” que le permiten al jefe de Gabinete instrumentar estas asignaciones por decreto de necesidad y urgencia, según señaló La Nación. A cambio, reclamó celeridad para que el proyecto sea aprobado cuanto antes. No obstante, la oposición sospecha que dentro de esta iniciativa se disimulan algunos puntos polémicos y anticipó que no lo apoyará a “libro cerrado”, como pretende el oficialismo.

