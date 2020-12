El Gobierno lanzará un plan Procrear 2: cuáles son las diferencias con la primera versión

En diálogo con C5N, dijo que la “Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda“. Y expresó: “Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”.

