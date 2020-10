El Gobierno oficializó las mejoras salariales para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El pasado 18 de septiembre, al participar de un acto en el Hospital Churruca, el Presidente había adelantado que había ordenado “empezar a regularizar los ingresos de oficiales y suboficiales para que, en un tiempo no mayor de 18 meses, todos los ingresos no remunerativos formen parte” del salario .

El Gobierno nacional oficializó hoy mejoras salariales para las Fuerzas Armadas y de Seguridad al incorporar a los haberes mensuales de los efectivos los suplementos que ya cobraban pero que no formaban parte del salario básico, por lo cual no eran sumas remunerativas ni bonificables.

