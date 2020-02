El gobierno pesificó y redujo casi 50% la remuneración para un segmento de la generación eléctrica

El gobierno dispuso la pesificación y la reducción casi a la mitad de la remuneración que perciben las generadoras de electricidad en la modalidad “spot”, y la pesificación de lo que reconoce por la generación de las centrales hidroeléctricas binacionales, medidas que tendrán un ahorro superior a los US$ 300 millones al año.



Lo hizo a través de la resolución 31/2020 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, donde se precisó que la medida será de aplicación para las transacciones a partir del 1 de este mes.



La misma destacó que la medida tiende a “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”.



Además, indicó que a fin de asegurar la sustentabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es necesario adaptar los criterios de remuneración establecidos en la resolución 1/2019 “a condiciones económicamente razonables, eficientes y que sean asignables y trasladables a la demanda”.



También señaló que la sustentabilidad económica del sistema se encuentra dada por el traslado a los usuarios, a través de la tarifa, de los costos del mismo; y subrayó que la variación del tipo de cambio fue significativamente mayor a la variación de los costos de producción de energía eléctrica, por lo que “deviene necesario reestablecer la relación entre ellos”.



El segmento de la generación de energía tiene un impacto del orden del 50% en la factura de electricidad, en tanto que la transmisión y la distribución del sistema se reparten el restante 50% de las facturas.



El segmento spot se refiere al mercado de precios horarios en los que se comercializa la energía no sujeta a contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuyo precio de la energía eléctrica se define en función del costo marginal.



La medida no alcanza a las inversiones que se vienen registrando, al menos, en la última década que modernizaron el parque de generación eléctrica, que son equipos mucho más eficientes y vitales para cubrir los picos de demanda o la entrada rápida al sistema en caso de imprevistos en la red.

