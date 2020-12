El Gobierno quiere que el aumento de internet, cable y celular sea gradual

Tras el DNU 690 del presidente Alberto Fernández y ratificado por el Congreso en septiembre, las compañías de telecomunicaciones no pudieron aumentar los planes un 11%, promedio, como había comunicado en agosto y tuvieron que mantener las tarifas sin cambios hasta fin de año. Además, no pueden cortar el servicio de los usuarios que por la crisis y la pandemia de coronavirus se quedaron sin ingresos y no abonan los planes.

