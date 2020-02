El Gobierno realiza una reunión interministerial ante el avance del coronavirus

Ante el avance del coronavirus, el Gobierno de Alberto Fernández convocó para este viernes una reunión interministerial en la que se abordará la cuestión para “informar hacia adentro y afuera”, según confirmó el canciller, Felipe Solá.

“Me parece importante aguardar la información que surja desde el Ministerio de Salud. No puedo adelantar qué medidas se implementará. Todo lo que sea para cuidar está bien, pero no hay que asustarse, no cambiar la vida por esto“, sostuvo el funcionario tras regresar de su gira por Europa junto al Presidente.



El encuentro de funcionarios se desarrollará en Casa Rosada luego de que esta mañana se confirmara que un argentino de los ocho que se encuentran a bordo del crucero “Diamond Princess”, en cuarentena en Yokohama, Japón, se contagió de Coronavirus.

Tras confirmarse la noticia, el pasajero, que constituye el primer latinoamericano infectado, fue trasladado a un hospital de la zona.



El crucero llegó el lunes por la noche a las inmediaciones del puerto de Yokohoma, al suroeste de Tokio, y, de acuerdo a las autoridades de Salud japonesas, cuenta con al menos 61 pasajeros afectados por coronavirus. El barco estará en cuarentena hasta el 19 de febrero por lo que ninguno de sus tripulantes dejará la nave hasta esa fecha.

Las medidas para hacer frente a la epidemia se endurecieron en todo el mundo, después de que el virus causara más de 636 muertos en China, incluyendo a uno de los primeros médicos que alertó del peligro del nuevo coronavirus, fallecido este jueves.

