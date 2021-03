El Gobierno se prepara para extender Precios Máximos

En ese contexto, se preguntó por el efecto de esa disparidad en los presupuestos de las familias más vulnerables que son las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a productos de la canasta básica. Además, apuntaron que los hogares donde vive el 10% de la población con menores ingresos solo realiza el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas en supermercados. “El plan tuvo todo el impacto que el Gobierno esperaba (los supermercados respetaron), pero es probable que el congelamiento no se haya sentido en los hogares más vulnerables ya que estos no compran en supermercados”, indicó Ecolatina.

