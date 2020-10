El Gobierno y la AFA se reúnen en Casa Rosada para definir el regreso del fútbol argentino

Si bien en un principio Tapia y Marcelo Tinelli, quien encabeza la Liga Profesional, habían señalado que la fecha tentativa para la reanudación sería el 23 de octubre, se presume que en el encuentro de esta noche se podría definir el viernes 30 como la jornada para la vuelta de la competencia. “El fútbol internacional ya volvió y más riesgo q ir a jugar a Brasil, por ejemplo, no creo q haya. Primero volvería Primera División, el resto de las categorías aún no se sabe”, expresaron fuentes del Gobierno a Noticias Argentinas

You May Also Like